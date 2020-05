Grande collecte solidaire de bouteilles et de cannettes consignées dans les Basques

Les citoyens des Basques qui accumulent leurs bouteilles et canettes consignées depuis le début de la pandémie de COVID-19 pourront s’en départir de façon responsable dans le cadre de la grande collecte solidaire le samedi 23 mai prochain.

Organisée en collaboration avec la cellule COVID des Basques, la COOP-IGA et Métro de Trois-Pistoles, l’initiative vise non seulement à offrir aux citoyens une alternative sécuritaire de se débarrasser des contenants consignés qui s’accumulent à la maison, mais aussi à soutenir les jeunes de notre MRC par la création d’un fonds jeunesse spécial, une initiative en ce temps de pandémie. Le tout sera fait de manière sécuritaire afin de respecter les mesures de la santé publique en contexte de COVID-19.

Voici les lieux de collecte pour chaque municipalité :

Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges : Déposez vos bouteilles et cannettes sur le bord du chemin le matin pour 8 h, comme pour le service de récupération, et un camion passera prendre le tout dans la journée.

: Déposez vos bouteilles et cannettes sur le bord du chemin le matin pour 8 h, comme pour le service de récupération, et un camion passera prendre le tout dans la journée. Saint-Éloi : Bureau municipal, à côté du cabanon de recyclage, de 9 h 30 à 11 h 30

: Bureau municipal, à côté du cabanon de recyclage, de 9 h 30 à 11 h 30 Saint-Mathieu-de-Rioux : Stationnement de la salle municipale de 8 h à 12 h

: Stationnement de la salle municipale de 8 h à 12 h Saint-Clément : Patinoire du Centre des loisirs de 8 h à 11 h

: Patinoire du Centre des loisirs de 8 h à 11 h Saint-Guy : Collecte au bureau municipal de 8 h à 12 h

: Collecte au bureau municipal de 8 h à 12 h Sainte-Françoise : Collecte à la patinoire de la municipalité

: Collecte à la patinoire de la municipalité Saint-Médard : Garage municipal de 8 h à 12 h

: Garage municipal de 8 h à 12 h Saint-Simon : Bureau municipal (salle Ernest-Lepage) de 8 h à 12 h

: Bureau municipal (salle Ernest-Lepage) de 8 h à 12 h Saint-Jean-de-Dieu : Bureau municipal de 11 h à 14 h

: Bureau municipal de 11 h à 14 h Sainte-Rita : Aucune collecte



Pour les citoyens de la MRC des Basques, il est également possible d’aller porter vos bouteilles et cannettes consignées directement au site de tri désigné, chez Groupe Gaz-O-Bar du 495, rue Notre-Dame Ouest à Trois-Pistoles de 8 h à 17 h. Et, pour ceux qui auraient une grande quantité à ramasser, il faut appeler au Centre d’action bénévole des Basques au 418 851-4068 avant le jeudi, 21 mai à 16 h.

« Ce sera l’occasion de faire une bonne action, alors que tous les sous de la consigne iront pour les jeunes de la région. Ainsi, nous voulons remerciez les deux épiceries, soit Coop-IGA et Métro de Trois-Pistoles, Récupération des Basques, Meubles Tardif, Groupe Gaz-O-Bar et les bénévoles provenant des organismes partenaires pour leur collaboration » de conclure le préfet de la MRC les Basques et porte-parole de la cellule COVID des Basques, Bertin Denis.