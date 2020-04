Le Groupe de Scieries GDS soutient Centraide

Le Groupe de Scieries GDS annonce une aide financière aux Centraide du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Les dirigeants et tous les employés de cette importante forestière souhaitent apporter soutien et réconfort à la communauté pendant cette difficile crise.

Ainsi, ce sont 12 000 $ qui sont consentis pour soutenir les communautés de la Haute-Gaspésie, des Plateaux, de L’Estran, de La Matanie, du Témiscouata et de La Matapédia..

«Je souhaite saluer l’initiative de GDS et de tous les employés qui se mobilisent pour leur communauté et contribuent au maintien des services communautaires essentiels auprès des plus vulnérables, comme de l’aide alimentaire ou de l’intervention psychosociale. Ces services sont d’autant plus importants en cette période difficile, souligne Valérie Quimper, directrice régionale de Centraide Bas-Saint-Laurent. Le geste de GDS en est un des plus inspirants pour cette importante entreprise qui en ces temps difficiles appuie les communautés où elle et ses employés sont solidement implantés.»

Toutes les régions du Québec sont desservies par les Centraide, lesquels sont autonomes et gérés par des conseils d'administration indépendants et représentatifs de leur communauté. Ils soutiennent ainsi 1 500 organismes et projets communautaires qui aident et réconfortent 1,5 million de personnes vulnérables d’ici.