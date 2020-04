Basques : utiliser les services de livraison en période de pandémie

La cellule locale d’intervention des Basques invite les citoyens à utiliser davantage les services mis à leur disposition.

Tous les jours, depuis un mois, les organismes membres de la cellule locale d’intervention des Basques se rencontrent afin de faire le bilan de la situation sanitaire et communautaire sur le territoire. Un récent constat porte à croire que certains services mis à la disposition des citoyens sont peu utilisés.

La MRC des Basques et ses partenaires de la cellule d’intervention invitent les citoyens de tous âges à utiliser davantage les services de livraison disponibles dans les Basques. Il est possible de faire affaire directement avec certains commerces ou encore avec le Centre d’action bénévoles (418 851-4068) et Logis-Aide (418 851-2144).

«Utiliser le service de livraison est une bonne façon de maintenir la distanciation sociale et d’éviter les risques de transmission. Encore trop de gens se déplacent dans les commerces», mentionne Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques.

Les services de livraison sont gratuits pour les gens de 70 ans et plus et les personnes en situation de handicap. Pour les autres tranches d’âge de la population, les tarifs diffèrent. Si les frais associés aux livraisons sont un frein à l’utilisation de ce service, contactez le CISSS ou un organisme communautaire de la MRC.

La cellule locale d’intervention des Basques est composée d’une partie de l’équipe de la santé publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent, de Cosmoss Les Basques, de la MRC des Basques, de Croc-Ensemble, du Centre d’action bénévole du Service de transport adapté et collectif, de Logis-Aide, de la maison Le Puits et de Service-Québec.