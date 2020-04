Réouverture des écoles : les commissions scolaires étudient déjà des scénarios

À son point de presse journalier, mercredi, le premier ministre du Québec, François Legault, a parlé à nouveau d’une réouverture éventuelle des écoles. Autant à la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs qu’à celle de Kamouraska – Rivière-du-Loup, le personnel en place s’est déjà mis au travail pour élaborer différents scénarios.

«On s’y attend un peu, il faut maintenant connaitre les directives de la santé publique pour mettre en place un scénario. Il y a plein de questions, notamment sur le nombre d’élèves, en lien avec la géographie de notre territoire et l’utilisation adaptée des bâtiments», a mentionné Bernard D’Amours, directeur général de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.

«Nous devrons aussi considérer la fréquentation volontaire des élèves, comme l’a indiqué M. Legault. Une fois qu’on aura le nombre exact, nous serons capables d’établir un scénario plus précis», a ajouté M. D’Amours. On ne parle pas ici de quelques jours, mais de quelques semaines pour tout mettre en place. «Déjà nos équipes sont au travail pour identifier des scénarios», a-t-il conclu.

Du côté de la Commission scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup, on attend également les consignes claires pour amorcer un retour en classes. «Tout notre personnel sera prêt, mais on ne pourra plus faire les classes de la même façon, on devra s’adapter. Actuellement, nous nous posons des questions comme les parents», a mentionné Geneviève Soucy, porte-parole de l’institution scolaire.

Pour la Commission scolaire, la sécurité des élèves et des membres du personnel sera la priorité. «Il n’y aura probablement plus de classe de 30 élèves», a souligné Mme Soucy. «Toutes les équipes-écoles sont déjà en contact avec les élèves, les gens sont au travail malgré le confinement», a-t-elle ajouté.

Avec les directives qui leur seront transmises, les membres du personnel de la Commission scolaire vont poursuivre leur adaptation. «En éducation, on a toujours été capable de se virer vite et dans ce cas-ci pour faire autrement», a lancé Geneviève Soucy. Le premier ministre a assuré que le processus allait être réalisé graduellement et avec beaucoup de prudence. Les régions les moins affectées par le coronavirus, comme le Bas-Saint-Laurent, seront privilégiées pour une réouverture graduelle des écoles.