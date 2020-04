Fermeture temporaire de l’Hôtellerie Marc Bélanger 

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, mobilisée et unie à sa communauté dans les circonstances exceptionnelles actuelles, désire aviser que l’Hôtellerie Marc Bélanger, administrée par la Fondation est fermée, et ce jusqu’à nouvel ordre.

En tant que Fondation de la santé, c’est dans le désir de mettre en place des mesures responsables et préventives afin de diminuer les risques de propagation de la COVID-19 que cette décision a été prise d’un commun accord avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Notons toutefois que si un besoin de lits supplémentaires venait à se faire sentir par le CISSS du Bas-Saint-Laurent, la Fondation sera présente pour ouvrir de nouveau l’hôtellerie Marc Bélanger. La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup demeure d’ailleurs présente dans cette pandémie afin de venir en aide à tout le personnel et les usagers des installations de santé de la MRC de Rivière-du-Loup (CHSLD, CLSC et CHRGP) et les remercie pour le travail qu’ils font chaque jour.

En ces temps incertains, l’appui financier de la population demeure crucial pour la Fondation. C’est pourquoi elle invite les personnes intéressées à faire un don en ligne (www.santerdl.ca), ou encore par la poste.