Vague de solidarité au Bas-Saint-Laurent

En cette période de pandémie, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent tient à souligner la collaboration exceptionnelle de ses partenaires municipaux dans le déploiement des diverses installations nécessaires afin de lutter contre la COVID-19.

Que ce soit par la mise sur pied des cliniques de dépistage et d’évaluation ou encore par les initiatives locales pour assurer un filet social auprès des personnes vulnérables, les municipalités et les élus bas-laurentiens sont mobilisés, créatifs et proactifs.

«Je remercie sincèrement tous nos partenaires municipaux et les élus pour leur appui indéfectible dans cette période où le réseau de la santé et des services sociaux est sollicité plus que jamais et requiert la contribution de nombreux joueurs devant ce virus redoutable. Nos élus font preuve d’une grande créativité afin de soutenir non seulement notre organisation et nos travailleurs de la santé, mais aussi la population», souligne madame Isabelle Malo, présidente-directrice générale du CISSS du Bas-Saint- Laurent.

Présentement, toutes les mesures sont prises pour contenir la propagation du virus sur le territoire et nous répondrons de la façon la plus efficace possible à toute éventualité. Cependant, la situation évolue au Bas- Saint-Laurent comme ailleurs. C’est pour cette raison qu’une solidarité communautaire est essentielle.