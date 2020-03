Des activités valorisant l’entrepreneuriat et l’emploi auprès des élèves

Le 19 et 26 février derniers se sont tenues les activités de Place aux jeunes Ados à l’école secondaire de Trois-Pistoles. Ces activités visent à développer la fibre entrepreneuriale des jeunes et à mieux faire connaitre les professions pratiquées au Bas-Saint-Laurent.

Dans le cadre de cette activité, les élèves de 3e secondaire ont été placés dans la peau d’un entrepreneur. Ils ont simulé le développement d’un produit technologique et réalisé un plan d’affaires.

Le comité PAJ Ados souhaite aussi souligner la remarquable participation de six élèves dans le projet. Les trois jeunes s’étant le plus impliqués sont : Jade Lévesque, Rebecca Morais et Yoann Beaulieu. Les élèves ayant démontré le plus leur côté entrepreneurial sont : Étienne Ouellet, Cassandra Dumais et Audrey Trahan.

Les élèves de 4e secondaire ont eu la chance d’échanger avec des professionnels passionnés pratiquant leur métier dans notre région. Plus d’une vingtaine de conférenciers ont pris de leur temps pour venir parler de leur quotidien, de leurs défis et de leur parcours pour y arriver. En nouveauté cette année, des ateliers d’électromécanique, d’électricité, de soudure et de mécanique ont été offerts par le Centre de formation professionnelle de Mont-Jolie-Mitis et par le centre de formation professionnelle du Pavillon-de-l’Avenir. La majorité des élèves ont grandement apprécié leur expérience. Selon Martine Dionne, conseillère en orientation, «ces activités ouvrent les élèves à un vaste monde de possibilités pour commencer à envisager leur choix de carrière.»

Ces évènements sont organisés depuis plus de 11 ans, par un comité formé de Martine Dionne, conseillère en orientation à l’école secondaire de Trois-Pistoles, Michel Rioux, conseiller en orientation au Centre d'éducation des Adultes du Fleuve-et-des-Lacs, Nancy Dionne, analyste aux entreprises et conseillère au développement des affaires à la SADC des Basques et Mélanie Rioux, agente de migration PAJB à Univers emploi.