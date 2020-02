Cinq lieux pour célébrer un événement à Rivière-du-Loup

*Publicité native*

La vie est ponctuée d’événements marquants, que ce soit un anniversaire, un mariage ou une naissance, on souhaite que ce jour soit le plus merveilleux possible. C’est pourquoi nous avons sélectionné pour vous 5 destinations idéales pour célébrer un événement aux alentours de Rivière-du-Loup.

1. Le Restaurant Le Tournesol





Situé au 292, rue Témiscouata à Rivière-du-Loup, le restaurant Le Tournesol existe depuis plus de 20 ans. Il se spécialise dans de la cuisine de 3 horizons : une cuisine locale canadienne, puis une cuisine chinoise avec un superbe buffet, et enfin quelques plats typiques italiens comme des pâtes et des pizzas. Pour ce qui est d’organiser votre événement là-bas, vous pourrez privatiser l’une de ses deux salles, l’une pour un petit groupe et l’autre pour un nombre plus important d’invités.

2. Le Centre d’amusement Loup Phoque





Au nord de la ville, vous trouverez le centre d’amusement Loup Phoque. Un complexe ludique bien aménagé pour passer du bon temps en famille. Particulièrement destiné aux enfants, c’est l’endroit parfait pour l’anniversaire de l’une de vos progénitures. Mais il aussi totalement approprié pour une fête d’amis, une soirée scolaire ou un camp de jour.

Le centre se fera le plaisir de vous accueillir dans son espace chaleureux et parfaitement sécurisé, où vos enfants pourront courir, sauter, glisser et tout simplement s’amuser dans les différents modules de jeu. Bien sur Loup Phoque propose plusieurs forfait tout compris, avec animations et collations, les tarifs varient en fonction du nombre d’enfants.

3. L’Auberge de la Pointe





Proposez une expérience gastronomique inoubliable à vos convives tout en étant dans un cadre somptueux dans cet hôtel de villégiature 4 étoiles qui surplombe le fleuve Saint-Laurent au nord de la ville. Avec ses salles climatisées et ses espaces panoramiques équipés de systèmes audio-visuel, l’Auberge de la Pointe est un endroit de prédilection pour organiser tout type d’événements. Fort de ses 117 chambres réparties dans 7 pavillons, vous pourrez en plus pouvoir faire dormir vos invités sur place. Dans son restaurant panoramique le Mirador l’établissement propose 150 places et des recettes variées dans une ambiance chaleureuse et moderne.

À savoir qu’une équipe de professionnels formés à l’occasion prendra en charge l’organisation de votre événement, de sa mise en place jusqu’à sa tenue.

4. Le Jardin de Métis





Un peu plus éloigné de Rivière-du-Loup que les 3 lieux précédents, Le Jardin de Métis, situé au Grand-Métis au est le résultat du savoir-faire d'Elsie Reford qui, entre 1926 et 1958, transforma son camp de pêche en jardin botanique. Un véritable cadre paradisiaque avec plus de 3000 espèces et variétés de plantes qui accueille de nombreux visiteurs venus du monde entier.

Cependant sachez qu’il est possible d’organiser votre propre événement au Jardin de Métis, notamment pour un mariage vu l’ambiance si particulière et enchanteur de ce lieu. La variété des paysages est impressionnante, et vous aurez accès au restaurant de La Villa Estevan, classée bâtiment patrimonial du Québec en 2013, qui vous servira des mets délicieux conçus avec des légumes directement récoltés dans le potager adjacent, on ne peut pas faire plus local !

5. Chez soi, tout simplement





Si vous avez de la place pour accueillir vos convives, vous pouvez tout simplement les inviter chez vous, c’est une option qui peut être envisageable si votre budget est serré. Et pour assurer la réussite de votre événement, vous pouvez faire appel à Hugues Pomerleau, une agence d’artistes qui propose divers types d’animations et spectacles, qui se produiront là où vous le souhaitez.

Vous pourrez par exemple égayer votre célébration avec une soirée casino, quoi de mieux que de louer des tables de jeux de casino pour vous divertir. Vous aurez à votre disposition des croupiers professionnels, comme si vous étiez véritablement au casino.