Présentation des projets de développement à Saint-Mathieu-de-Rioux

Le comité de développement de Saint-Mathieu-de-Rioux, en collaboration avec la SADC des Basques, invitent la population à une rencontre publique d’information et d’échanges à la salle municipale de Saint-Mathieu, le samedi 28 mars à 8 h 30. Pour l’occasion, le déjeuner sera offert gratuitement aux participants inscrits.

L’objectif premier de cette rencontre publique est de présenter une mise à jour et l’avancement des projets et dossiers du plan d’actions 2017-2022 du comité de développement de Saint-Mathieu. Les participants pourront alors apprécier et en apprendre davantage sur les travaux réalisés et en cours de l’être, par les membres du comité de développement et les sous-comités actifs. Il s’agira aussi d’une occasion pour échanger et recueillir des commentaires et suggestions de projets et de pistes d’actions en lien avec le développement futur de la municipalité.

La rencontre sera suivie de l’assemblée générale annuelle du comité de développement à 11 h. Des sièges d’administrateurs sont disponibles au sein de l’équipe du comité de développement, les personnes intéressées pourront présenter leur candidature à l’AGA.

Les personnes qui désirent participer à la rencontre et qui souhaitent obtenir leur déjeuner gratuitement doivent s’inscrire en donnant leur nom et coordonnées avant le lundi 23 mars à midi, en communiquant avec Suzanne Théberge à la SADC des Basques au 418 851-3172 ou par courriel à [email protected]