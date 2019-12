Une généreuse initiative d’une étudiante

Une étudiante de l’école secondaire de Rivière-du-Loup à l’Éducation internationale, Marie Dionne, a organisé une activité bénéfice pour laquelle elle a choisi la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB comme bénéficiaire.

Il s’agissait d’un projet basé sur les intérêts personnels. En effet, le 22 novembre dernier, un tournoi de soccer s’est tenu à l’école secondaire. Les équipes inscrites devaient débourser 50 $ en frais d’inscription et plus de 80 spectateurs ont assisté au tournoi. Plus de 600 $ ont été amassés et versés à la Fondation.

Le conseil d’administration de la Fondation de la Maison Desjardins remercie Marie pour son initiative.