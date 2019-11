Deux triathlètes du club Filoup récompensés

Le samedi 9 novembre se tenait à Gatineau le gala Triathlon Québec, évènement qui célèbre la fin de saison et les exploits sportifs des membres de Triathlon Québec. C’est également le moment où les gagnants de la série Coupe Québec Triathlon sont récompensés pour leur performance.

Deux triathlètes du club Filoup étaient présents pour recevoir leur prix grâce à leur classement final: Daniel Lepage a terminé 1er et Émilie Labrosse s’est classée 2ème, tous les deux au classement par groupe d’âge.

La série Coupe Québec Triathlon est la série la plus prestigieuse chez les groupes d’âge au Québec. Elle permet aux athlètes d’accumuler des points dans un réseau de compétitions de grande qualité. Sur huit compétitions qui constituaient la série cette année, le meilleur pointage à trois évènements était retenu pour le classement final.

Pour leur deuxième participation à la Coupe Québec Triathlon, les deux triathlètes se sont démarqués grâce à leurs positions finales qui leurs ont valu à chaque fois un podium dans leur catégorie d’âge.

«Pour cette deuxième participation à la Coupe Québec, j’avais beaucoup plus d’expérience dans la gestion de course et les transitions, constate Émilie. Le choix des évènements et de leur format m’a permis de performer en fonction de mes forces.»

Les différents formats de la série Coupe Québec Triathlon représentaient en effet un défi pour les participants : ENDURO 3x (3 fois 250m de natation, 6.6km de vélo et 1.6km de course), expérience Grand Prix sur une distance sprint avec sillonnage, qualification contre la montre et finale super sprint, en plus des distances habituelles sprints et olympiques.

«L’expérience Grand Prix était vraiment incroyable, témoigne Daniel. On avait ce que tous les professionnels ont : présentation officielle des athlètes, zone de transition avec bacs et supports individuels personnalisés, départ en plongée du quai à Valleyfield et départ lancé de la plage à Magog, vélo avec sillonage. De belles expériences!».

Championnat québécois distance olympique

Regroupant également les championnats provinciaux sur distance sprint avec sillonnage (Valleyfield) et olympique (Duchesnay), la participation à ces deux évènements permettait de se classer et d’obtenir une qualification canadienne pour le championnat du monde groupe d’âge qui se tiendra à Edmonton en Alberta, le 17 août 2020.

Une première position dans sa catégorie d’âge au triathlon sprint de Valleyfield et olympique de Duchesnay a permis à Daniel Lepage d’obtenir cette ultime qualification.

«Je suis très heureux de représenter le Canada et fier de cette qualification. Je vais pouvoir compétitionner avec les meilleurs de chaque pays sous les couleurs du Canada!».