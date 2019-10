Bénévoles un demi-siècle à Sainte-Hélène-de-Kamouraska

C’est le 10 octobre que la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska remerciait ses bénévoles au cours d’un souper animé. Sous le thème du Gala, l’activité a permis d’honorer, entre autres, 9 bénévoles ayant donné de leur temps (et donnant encore) depuis 45 ans et plus.

«J’entends trop souvent que nous vivons dans une société individualiste où le partage et la solidarité sont de moins en moins présents, a mentionné la mairesse, Louise Hémond. Eh bien moi, je suis fière de pouvoir répondre à cela que je suis témoin quotidiennement, d’actes de grande bonté qui ont un impact réel dans la vie des gens.»

Notamment, des gens de dévouement et d’engagement : Yvon Chénard (45 ans d’expérience), Denis Picard (46 ans) et Raymond Picard (48 ans), tous trois bénévoles pour le Club de motoneige Les loups, ainsi que, pour le Service à l’église : Gilles Dionne (45 ans), Marcel Lajoie (45 ans), Benoît Picard (45 ans), Martin Picard (45 ans), sans oublier les doyens Yvon Morin et Gervais Parent, chacun ayant à son actif 54 ans de bénévolat. Un moment spécial a permis d’honorer ces vétérans.

Les bénévoles cumulant plus de 5 ans d’expérience ont tous reçu un certificat de reconnaissance de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska. En tout, ce sont 53 certificats qui ont été remis à des gens œuvrant au sein de 14 organismes (Club de motoneige Les Loups, chorale de l’église, Action Santé bénévole, service à l’église, Domaine des Pivoines, Fabrique de Sainte-Hélène, conseil paroissial de pastorale, comité de la Politique familiale et des aînés, Club des 50 ans et plus, comité consultatif d’urbanisme (CCU), comité de développement, comité des Fêtes du 175ème, comité du journal l’Écho de la Pinière et bibliothèque).

Réunissant tout près de 100 personnes, la Fête des bénévoles a été un succès. «Chaque deux ans, a indiqué Mme Hémond, nous soulignons l’apport bien particulier des bénévoles au sein de notre communauté. Nous mettons tout en œuvre pour qu’ils sentent à quel point on les apprécie.»

Présence du guitariste Martin Morais et de la chanteuse Marianne Legendre, service aux tables par les élus et les employés municipaux, prix de présence : l’activité a été organisée comme un grand geste d’amour. Un amour bien mérité.