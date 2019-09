Nos jeunes ont besoin de vous !

Les Grands amis du KRTB organise à l'année une pléiade d'activités gratuites pour des enfants et adolescents âgés entre 5 et 17 ans de notre région, tout en faisant bénéficier d'un peu de répit à leurs parents. Les jeunes ont besoin de votre aide. Et l'équipe des Grands amis du KRTB donne l'exemple.

«Les Grands amis du KRTB est un organisme d'ici, qui aide des jeunes d'ici à grandir et s'épanouir grâce à des activités divertissantes et socioéducatives auxquelles ils participent en compagnie d'adultes bénévoles. Ces derniers leur font en même temps profiter de leur expérience de vie. On n’a pas idée des effets positifs pour tous», affirme le nouveau parrain d'honneur, le journaliste et animateur Marc Larouche.

L'argent est le nerf de la guerre et les responsables rivalisent d'originalité pour combler les besoins. «Une vente de biscottis vient de se terminer et une équipe a été montée pour atteindre le sommet de la côte Saint-Pierre, le 22 septembre, à l'occasion du Défi Everest. Nous sommes très actifs dans la recherche de financement, puisque notre plus beau salaire, ce sont les sourires des jeunes», note la coordonnatrice, Annie Lachance.

Faites-vous des amis ! Chaque don, si minime soit-il, fait la différence. Aidez nos jeunes d'ici en donnant aux Grands amis du KRTB à defieverest.com ou au communiquant avec Annie, au 418-867-5885, poste 161. Pour connaître nos activités, suivez-nous sur Facebook ou consultez le site Internet https://lesgrandsamisdukrtb.com/.