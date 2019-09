Mme Olivine Bourgoin fête ses 102 ans

Le vendredi 6 septembre fut une journée spéciale à la Villa des Pins de Squatec, une résidence pour personnes âgées autonomes. Mme Olivine Bourgoin y a fêté ses 102 ans! C’est entouré de ses deux enfants, quelques petits-enfants, des résidents et des membres du personnel qu’on a souligné son anniversaire.

Mme Olivine Bourgoin habite à cette résidence depuis novembre 2013. Grâce au bon service offert par le personnel de la Villa des Pins, cela lui permet de continuer de faire une vie autonome et heureuse. Ses loisirs sont de jouer aux cartes (Dame de pique et Charlemagne) et au bingo. Elle est toujours de bonne humeur et aime prendre son petit verre de vin rosé.

À tous les jours, elle passe dire bonjour aux membres du personnel et aime parler de la température qu’il fait à l’extérieur. Dorian, son fils, lui rend visite à chaque jour pour lui préparer son déjeuner et faire ses commissions. Mme Bourgoin est une grande chrétienne, chaque jour, elle récite son chapelet et écoute sa messe à la télévision communautaire. Elle dit souvent qu’elle prie pour ceux d’en haut, ceux d’en bas, pour les résidents et le personnel qu’elle adore énormément. «Longue vie Mme Olivine, on vous aime!», lui a-t-on exprimé.