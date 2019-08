Josaphat Tardif et Jeanne-Mance Bastille ont célébré dans la joie leur 70e anniversaire de mariage, qui avait eu lieu le 2 juillet 1949.

Mme Bastille et M. Tardif ont consacré une partie de leur vie à opérer un commerce d’hôtellerie à Saint-André-de-Kamouraska. Depuis 1980, ils profitent d’une belle retraite à Rivière-du-Loup. Leurs enfants (Yves, Normande et Serge), leurs petits-enfants (Pierre-Luc et Andréanne) et leurs arrières petits-enfants (Charles-Édouard et Raphaël) souhaitent une longue vie à ce couple merveilleux.