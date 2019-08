Gagnante du Concours Inventaire du patrimoine bâti

La MRC et la Société d’histoire et de généalogie de Trois-Pistoles (SHGTP) tiennent à féliciter Josée Sirois de la municipalité de Saint-Guy, grande gagnante du Concours d'inventaire du patrimoine bâti. Près d’une cinquantaine de bâtiments ont été proposés dans le cadre de cette activité.

En juin dernier, la MRC des Basques interpellait les municipalités et leurs citoyens à lui faire part des bâtiments d’intérêts patrimonial, architectural, historique ou encore symbolique de leur milieu. Les participants avaient jusqu’au 4 juillet pour soumettre leurs choix et ainsi courir la chance de gagner deux volumes de la série Les p’tites histoires de la Société d’histoire et de généalogie de Trois-Pistoles ainsi qu’un coffret de pistoles, le tout d’une valeur de 140 $.

La SHGTP poursuit la compilation des données historiques des bâtiments ciblés. Le projet d’inventaire du patrimoine bâti est possible grâce à une Entente de développement culturel (EDC) entre la MRC des Basques et le gouvernement du Québec.

Pour plus d’information sur le projet d’inventaire : 418 851-3206 poste 3134