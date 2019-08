Pluie d’étoiles filantes à la station scientifique Aster et au club de golf de la Vallée du Témiscouata

Du 7 au 12 août, l’Observatoire du Témiscouata Aster ouvrira ses portes à la visite de ses installations, aux échanges avec son équipe d’animateurs et à l’observation du spectacle des Perséides. Le club de golf de la Vallée du Témiscouata sera aussi muni d’un site pour l’observation des étoiles.

Les visiteurs seront guidés au cœur de l’exposition permanente Cap sur les étoiles et pourront observer la Lune, Jupiter et Saturne si les conditions météo le permettent. Des plages horaires de visites sont prévues jusqu’à un maximum de 15 personnes à la fois à compter de 20h, et ce jusqu’à 23h30 avec des départs toutes les 30 minutes.

Tout au long de l’évènement des Perséides, les visiteurs sont appelés à réserver leur place pour s’assurer d’avoir la priorité au 418-854-2172 ou au numéro sans frais 1 877 775-2172 ou encore par courriel au [email protected]. Il est possible de visiter les installations d’Aster du mercredi au dimanche de midi à minuit.

Encore cette année, un site pour faire de l’observation des étoiles filantes a été aménagé sur le terrain du club de golf de la Vallée du Témiscouata, à quelques minutes de route de l’observatoire. De cette manière, les curieux auront un lieu optimal pour faire la chasse aux vœux.

À compter de 21h dès le mercredi, l’animateur Stéphan Ruest donnera des explications sur le phénomène des Perséides et présentera des objets du ciel avec un télescope. L’activité est gratuite et soumise aux conditions météo.