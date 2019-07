Une 5e édition pour Le Festival des champignons forestiers du Kamouraska

Du 29 août au 2 septembre se tiendra le 5e Festival des champignons forestiers du Kamouraska, un évènement unique qui attire, chaque automne, des visiteurs de partout au Québec et du Nouveau-Brunswick.

C’est avec enthousiasme que les promoteurs du Festival des champignons forestiers du Kamouraska, Biopterre, Promotion Kamouraska, le Groupement forestier du Kamouraska et le Café Bistro Côté Est, vous invitent à participer au lancement des festivités lors d’un cinq à sept festif le 29 août au Café Bistro Côté Est. Que vous soyez amateur de champignons forestiers depuis longtemps, fin gastronome ou simplement curieux de nature, le Festival saura vous charmer avec sa programmation 2019.

Réservez votre samedi 31 août 2019 de 10 h à 17 h, pour visiter le site du Festival situé près du fleuve à Kamouraska (76, avenue Morel). Pour l’occasion, une dizaine d’entreprises tiendront un kiosque pour vous offrir leurs produits mycologiques. Sous le chapiteau, des conférenciers de partout au Québec viendront partager leur passion et leur science, et ce, dès 10 h 45. Des dégustations, des activités d’identifications, des concours et des ateliers d’initiation à la culture des champignons seront également accessibles.

DÉCOUVERTE EN FORÊT

Du 30 août au 2 septembre, 2 fois par jour, l’équipe de naturalistes de la Pourvoirie des Trois Lacs vous attend pour vous faire découvrir l’univers des champignons forestiers dans leur milieu naturel grâce à des activités guidées qui se terminent par la dégustation des spécimens récoltés. Vous découvrirez également la nouvelle vitrine de culture de champignons comestibles. Pour vous inscrire : 418 495-2054, poste 112 (sur semaine).

GASTRONOMIE

Nul besoin de réserver pour goûter le menu thématique, les pizzas sur la terrasse et assister aux démonstrations culinaires du 31 août au Café Bistro Côté Est. De plus, la 5e édition du Festival offre de nouveau son activité vedette, le banquet gastronomique 6 services offert le vendredi 30 août et le samedi 31 août. Expérience mettant à l’honneur les champignons forestiers, les cuistots travailleront en collaboration avec la chef invitée 2019 Marie-Fleur St-Pierre du restaurant Tapeo de Montréal. Nouveauté cette année, le volet «Circuits des restaurateurs» mettant en vedette différents établissements de la région qui offrent des champignons forestiers au menu à découvrir dans le guide du Kamouraska.

CONCOURS

Les concours sont au rendez-vous cette année! Un concours de photos dont les détails sont présentés sur la page Facebook du Festival et qui pourrait vous permettre de gagner un week-end en chalet à la Pourvoirie des Trois Lacs. Aussi, le concours du plus gros champignon homard est de retour. Amenez votre spécimen sur le site du festival le 31 août dès 11 h et courez la chance de gagner le premier prix de 150 $ ou le 2e prix de 100 $.

Découvrez le programme des conférences, les horaires, les concours et autres informations sur la page Facebook/Festival des champignons forestiers du Kamouraska et la page www.mycotourismekamouraska.com.

Sur la photo : Pascale Dumont-Bédard, directrice générale de Promotion Kamouraska, Maryse Hénault-Tessier, responsable du développement au Groupement forestier du Kamouraska/Pourvoirie des Trois Lacs, Marie-Fleur St-Pierre, chef invitée du restaurant Tapeo de Montréal, Perle Morence du Café Bistro Côté Est et Félix Primeau-Bureau technicien chez Biopterre-Centre de développement des bioproduits.