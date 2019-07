Pique-niques musicaux à Trois-Pistoles

La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles, en collaboration avec la Ville de Trois-Pistoles, présentera trois pique-niques musicaux gratuits durant l’été 2019.

Comme l’an passé, afin d’animer le nouveau gazebo situé dans le Parc de l’église, la Corporation offrira des spectacles d’artistes qui permettront une agréable pause pique-nique en musique.

Le premier spectacle aura lieu le 13 juillet, Sophie Poulin de Courval et Rino Bélanger offriront une pause autour du rituel du thé. « Matinée à l’anglaise » : une présentation avec de la musique plutôt classique, qui inspire les différentes étapes associées au rituel du thé. À partir de l’origine chinoise, pour évoluer ensuite vers le Moyen-Orient, puis l’Europe pour enfin aboutir au Royaume-Uni qui devient peu à peu une icône de cet élixir. Des pièces musicales de Bach, Mozart, aussi juives et modernes, exécutées au saxophone par Sophie Poulin de Courval et à la clarinette par Rino Bélanger qui démontrent toute leur complicité d’exécution.

Le tout se poursuit le 3 aout, alors que le groupe Oumigmag, cinq musiciens proposeront une musique jazz-trad.

La saison se terminera le 17 aout, avec le Trio Jacques Poitras, composé de Olivier Martin, Guillaume Pigeon et Jacques Poitras.

Tous les spectacles sont gratuits; apportez un pique-nique, une chaise, une couverture. Il est prié de noter que le spectacle prévu le samedi est remis au dimanche en cas de pluie et annulé si la pluie est toujours au menu. La Boucherie centre-ville sera aussi sur place.