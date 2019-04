Campagne de financement dédiée au réaménagement de l’Hôtellerie Omer-Brazeau

«Nous l’avons construite ensemble, cette belle Hôtellerie, et c’est ensemble que nous allons la rénover», lance Christina Brazeau, comarraine d’honneur avec le Dr Georges Levesque de la campagne spéciale initiée par l’Association du cancer de l’Est du Québec pour rendre plus confortable et sécuritaire le milieu de vie occupé par les résidents de l’établissement fondé il y a près de 25 ans.

«Le cancer change une vie à jamais. Il a changé celles de mon père et de notre famille. La maladie nous ramène toujours à l’essentiel. L’essentiel pour Omer a été de se consacrer à ceux et celles qui n’avaient pas l’accompagnement nécessaire pour traverser cette expérience difficile, qui ne disposaient pas de protection financière, qui vivaient de la solitude et de l’inquiétude constantes, sans pouvoir se concentrer sur leur guérison. Omer était un être rassembleur profondément dédié à sa communauté. Avec le Dr Levesque et d’autres alliés, il a porté le projet d’une hôtellerie et d’un centre de cancer pour l’Est-du-Québec», se rappelle Christina Brazeau qui, du même souffle, invite la population à s’unir pour préserver l’Hôtellerie qu’elle qualifie de joyau construit pour le mieux-être de la communauté.

«Depuis plus de 40 ans, je pratique la médecine auprès de personnes fragilisées par la maladie. Pour moi, l’hémato-oncologie, c’est mener une lutte active contre le cancer, aider les malades à en guérir, les soutenir et chercher des solutions pour favoriser leur mieux-être. Avec l’appui de toute la population, l’Association a construit l’Hôtellerie Omer-Brazeau, la plus grande au Québec. Il y a quelques mois, se sont amorcés des travaux rendant plus sécuritaires les déplacements des personnes éprouvant des problèmes de mobilité, offrant plus de luminosité et permettant de mieux prévenir et contrôler les infections. Au-delà des aspects esthétiques du projet, il y a surtout la nécessité de rallier toutes les conditions pour préserver la santé déjà fragile des personnes qui bénéficient de l’hébergement à l’Hôtellerie», explique le Dr Levesque.

PREMIER TECH, PARTENAIRE MAJEUR

L’entreprise Premier Tech de Rivière-du-Loup devient partenaire majeure de la campagne spéciale dédiée au réaménagement de l’Hôtellerie, une collaboration qui s’étalera sur les 10 prochaines années. «Premier Tech a toujours eu à cœur de contribuer à la vitalité des collectivités où elle est présente en soutenant des projets porteurs et rassembleurs, tel que l’Association du cancer de l’Est du Québec. S’impliquer auprès de l’Association, c’est s’assurer que toute une communauté puisse bénéficier de services personnalisés de mieux-être et d’accompagnement, et ce, à proximité. C’est pourquoi Premier Tech est très heureuse d’encourager l’Association dans la poursuite de ces ambitions plus que louables de faire la différence dans la vie de tous», mentionne Bernard Bélanger, président du conseil et chef de la direction.

Un investissement totalisant 1,3 million de dollars est requis pour la réalisation complète du projet. Poursuivant un objectif de 750 000 $, la campagne spéciale de financement s’est amorcée au début de l’automne 2018, principalement avec un volet corporatif ralliant des entreprises, organismes et d’autres partenaires de l’Association. À ce jour, une somme de près de 350 000 $ a été récoltée pour réaliser les travaux qui se poursuivront jusqu’à la fin du printemps.

«Aujourd’hui, nous lançons le volet populaire de cette campagne. Chaque année, près de 2000 personnes trouvent à l’Hôtellerie un hébergement rassurant et un milieu de vie accueillant. Nous connaissons tous une personne qui a logé à la résidence pendant qu’elle recevait des soins spécialisés en oncologie à Rimouski. Nous avons besoin de l’appui de toute la population pour que l’Hôtellerie puisse continuer de bien servir les personnes atteintes de cancer et leurs proches, en assurant leur confort et leur sécurité», exprime le président de l’Association, Daniel Bénéteau. L’organisme 100 % régional est fondateur et gestionnaire de l’Hôtellerie Omer-Brazeau.

Pour souscrire généreusement à la campagne, visitez aceq.org/campagnehotellerie. Vous y trouverez un formulaire de don à compléter facilement et rapidement en ligne. Vous pouvez également communiquer avec Sylvie Carroll, agente – dons annuels, sans frais au 1 800 463-0806 | [email protected]