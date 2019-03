Jeux du Québec : l’Est-du-Québec termine au 15e rang

La chef de délégation Josée Longchamps trace un bilan très positif de la performance de l’Est-du-Québec à cette 54e Finale des Jeux du Québec à Québec. Avec une récolte de 27 médailles, une bannière d’esprit sportif et une bannière d’excellence, de nombreux athlètes de la région provenant de différentes MRC se sont illustrés dans plusieurs sports différents, et la performance de tous les athlètes a contribué à la 15e position de l’Est-du-Québec au classement des régions.



Classement des régions

Le classement des régions a été dévoilé au terme de la cérémonie de clôture. La performance de tous les athlètes est comptabilisée pour le classement de toutes les disciplines. Par la suite, un pointage est donné à toutes les régions présentes dans cette discipline. Par exemple, il y avait 13 régions représentées en boxe. Puisque l’Est-du-Québec a terminé au premier rang, la région a obtenu 13 points au classement des régions. C’est ainsi que la performance de tous les athlètes de la délégation a permis à la région de finir au 15e rang avec un total de 133,5 points. Il s’agit du même rang qu’à la Finale d’Alma à l’hiver 2017. L’Est-du-Québec est également l’une des 5 régions à s’être améliorée par rapport à la Finale des Jeux du Québec d’Alma. Le pointage est comparé uniquement pour les disciplines présentes lors des Finales de 2017 et 2019. L’Est-du-Québec obtenu 0,5 points de plus.



Faits saillants du bloc 1

Les représentants de la région en gymnastique ont brillé, mettant la main sur la bannière de l’esprit sportif décernée par la fédération, en plus de remporter cinq médailles. Thomas Pedneault (Rimouski) a été sacré champion au saut. Le porte-drapeau de la cérémonie d’ouverture Paul Lavoie-Brisson (Rimouski) a su répondre aux attentes avec une impressionnante récolte de quatre médailles. Les performances remarquables des boxeurs de la région ont permis à l’Est-du-Québec d’obtenir une bannière d’excellence en se hissant au premier rang dans ce sport. Les trois athlètes qui ont représenté la région dans cette discipline se sont taillés une place en finale. La Louperivoise Alycia Michaud a remporté un combat chaudement disputé par décision majoritaire, gagnant ainsi l’or chez les 60 kg. Jason Jalbert de Gaspé a également triomphé chez les 55 kg. Il a vaincu son opposant de Laval par décision unanime et remporté la médaille d’or. De son côté, Alexis Pouliot de St-Louis-du-Ha ! Ha ! a terminé en deuxième position avec une médaille d’argent dans la catégorie des 70 kg. Les karatékas de l’Est-du-Québec se sont également distinguées, remportant chacune une médaille. Chez les moins de 47 kg, Évelyne Courtemanche de Gaspé a décroché le bronze au combat. Dans la catégorie des plus de 47 kg, Luna Troestler-Leon de Gaspé a gagné l’argent au combat et Gabrielle Déziel des Îles-de-la-Madeleine a décroché une médaille de bronze en kata. La patineuse artistique de Gaspé Logane Boulay a réussi son double axel et a réalisé une excellente performance qui lui a valu la médaille de bronze dans la catégorie juvénile.



Faits saillants du bloc 2

Les patineuses de vitesse Émanuelle Leclerc (Lau-au-Saumon) et Adora Seni (Auclair) ont fortement contribué à la récolte de médailles de la région, gagnant chacune trois médailles en autant d’épreuves individuelles. Chez les 13 ans, Adora a gagné une médaille de chaque couleur. Elle a survolé la course au 400 mètres, terminant loin devant sa plus proche poursuivante. Elle a également gagné l’argent au 1 500 mètres et le bronze au 1 000 mètres. Émanuelle a pour sa part remporté trois médailles d’argent aux épreuves du 400, 1 000 et 1 500 mètres dans la catégorie des 12 ans. Deux haltérophiles se sont illustrés et ont réalisé des triplés. Simon-Olivier Gasse de Sainte-Anne-des-Monts a remporté trois médailles d’argent chez les 49 kg. Louana Côté a pour sa part gagné l’argent à l’épaulé-jeté ainsi que le bronze à l’arraché et au total dans la catégorie des 59 kg. Les escrimeurs de la région ont rapporté trois médailles de leur séjour à Québec. Les Rimouskois Élie Martineau et Noé Jacobs ont remporté l’or à l’épreuve par équipe à l’épée dans un combat très serré contre le duo de l’Outaouais. Ils ont également chacun gagné la médaille de bronze à l’épreuve individuelle à l’épée.



La chef de délégation Josée Longchamps est très fière des performances des athlètes de la délégation. «Le nombre des médailles est très impressionnant pour cette Finale de 2019. Nous avons plusieurs athlète multimédaillés, et ce qui rend la situation encore plus satisfaisante, c’est que la provenance de tous les athlètes médaillés est répartie sur plusieurs MRC de la région», a-t-elle mentionné. Elle se réjouit également que des athlètes de plusieurs disciplines différentes aient tiré leur épingle du jeu parmi l’élite du Québec. «Plusieurs de nos athlètes ont connu d’excellentes performances, terminant au pied du podium et parmi les meilleurs de leurs catégories. Je pense notamment à la natation artistique, au patinage artistique, au ski de fond, au tennis de table et au ski alpin», a-t-elle affirmé. «Nous avons maintenu notre rang au classement des régions, et il est maintenant temps de se tourner vers Rivière-du-Loup en 2021 pour améliorer notre position», a-t-elle conclu.



Les yeux tournés vers Rivière-du-Loup 2021

La prochaine Finale d’hiver des Jeux du Québec se tiendra dans l’Est-du-Québec, à Rivière-du-Loup. La chef de délégation et conseillère en sport à l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent Josée Longchamps collabore depuis l’élaboration du cahier de candidature avec l’équipe de Rivière-du-Loup. En parallèle, elle travaille avec les associations régionales et les clubs sportifs pour le développement des disciplines qui seront au programme à cette Finale. Le lancement, en février dernier, du site Internet Mes premiers Jeux est d’ailleurs un exemple de promotion de la pratique sportive en lien avec la tenue de la Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup à l’hiver 2021.