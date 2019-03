Une autre collection de médailles pour les Vaillants

Les bons résultats continuent de s’accumuler pour le club Les Vaillants, dont sept athlètes étaient en compétition à Québec, lors du dernier weekend. Il s’agissait du championnat québécois en salle pour les catégories benjamin-cadet-junior, ainsi qu’en épreuves combinées juvénile et vétéran. Le club est de retour de la capitale nationale, avec sept médailles de plus. Ce qui porte le total à 14 médailles, si on ajoute cette cuvée à celle de la première portion du championnat provincial, qui a eu lieu à Sherbrooke, il y a deux semaines.

La première journée était relativement chargée, puisque tous les représentants du Témiscouata, étaient à l’action dans au moins une épreuve. Éloi Rousseau (sport-études) de Pohénégamook a été le plus actif, lui qui prenait part au pentathlon juvénile. Ce dernier a cumulé un total de 3060 points au terme de cinq épreuves, afin de mettre la main sur la médaille d’argent, en plus d’établir un record de club.

Dominic Lahey a aussi connu beaucoup de succès le samedi. Le lanceur de St-Marc-du-Lac-Long a récolté deux médailles dans les épreuves de lancers, chez les cadets. Ses records personnels au marteau et au poids, lui ont permis de gagner l’argent et le bronze. Une autre athlète faisait ses deux épreuves le samedi, soit Rosaly Noël-Ouellet (sport-études) de Pohénégamook. Cette dernière a réussi un record personnel au saut en hauteur, en plus de faire le lancer du poids dans la catégorie cadette.

Pour les quatre autres Vaillants, les épreuves étaient échelonnées sur les deux journées. Coralie Robichaud (sport-études) s’est encore fait remarquer. L’athlète cadette de Rivière-Bleue a raflé des médailles de bronze au saut en longueur et au triple-sauts, réalisant des marques personnelles dans les deux disciplines et possiblement des records de club. Elle a aussi pris la cinquième position dans une finale de 60m haies, qui était très relevée.

Sa partenaire du programme sport-études de l’école secondaire du Transcontinental, Marylou Caron, participait au saut en hauteur, au 60m et au 200m. La Pohénégamookoise a d’ailleurs abaissé son meilleur chrono dans cette dernière épreuve.

Finalement, les frères Nathan et Pier-Olivier Lebrun (sport-études) de St-Eusèbe, n’ont pas été en reste. Nathan est monté sur la troisième marche du podium au triple-sauts, en plus d’égaler son meilleur temps au 60m. Pour sa part, l’aîné de la famille, Pier-Olivier, a obtenu la deuxième meilleure performance du concours de triple-sauts junior. C’est un bel accomplissement pour un athlète qui était surclassé d’une catégorie. Il a également amélioré ses résultats en longueur et au 200m.

La saison tire maintenant à sa fin. Trois athlètes seront à Montréal les 16-17 mars, dans le cadre du Championnat canadien Hershey’s en salle. Le club devrait aussi avoir un certain nombre de représentants, lors des championnats provinciaux scolaires, qui seront aussi à Montréal, les 23 et 24 mars.