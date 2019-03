34 patineuses de Rivière-du-Loup et de St-Hubert en compétition

Le 23 février dernier, Saint-Cyprien était l'hôte de la compétition de patinage artistique Invitation Donald Chiasson. 34 patineuses du club des Arabesques de Rivière-du-Loup, ainsi que du club Illusion de St-Hubert, ont pris part à l'événement, un record. De nombreux rubans ont aussi été attribués.

Chez les plus jeunes, dans la catégorie Étape 2, Anaïs Dumont a obtenu un ruban bronze.

Pour la catégorie Étape 3, Marilou Charest et Livia Murray ont obtenu un ruban bronze. Amélia Dumont a obtenu l'argent tandis que Frédérique Gauvin a réussi à obtenir un ruban or.

Chez les Étape 4, Mégan Bérard a obtenu le bronze. Éliane Gendron, Rose Bélanger et Frédérike Desrosiers ont obtenu un ruban argent. Delphine Bélanger, Lilou Caron et Rebecca Caron ont quant à elles obtenu l'or. En équipe, les filles de Rivière-du-Loup ont obtenu un ruban bronze.

Pour ce qui est de la catégorie Étape 5, Coralie Paré et Mahély Vallée ont toutes deux obtenu un ruban argent. Daphnée Paré et Frédérique Dumas ont quant à elles obtenu l'or. En équipe les filles de Rivière-du-Loup ont obtenu l'argent.

Chez les Star 1, Aurélie Gagné a obtenu l'or et Chloée Castonguay a reçu le bronze.

Pour ce qui est de la catégorie Star 2, Florence Blier, Justine Michaud, Maïna Dumas, Kellyann Thériault, Maude Gosselin-Caron et Alexia Thériault ont obtenu un ruban bronze. Mindy Plourde, Victoria Pelletier et Noémie Bérubé ont obtenu l'argent. Léa-Rose Bastille a obtenu un mérite.

Finalement, chez les Star 3, le plus haut niveau de cette compétition, Alexandra Boutot, Maude Malenfant, Jana Doré, Ève Rioux et Daphné Leblond ont toutes obtenu un ruban bronze. Maélie Lebel a quant à elle reçu le ruban argent.

La prochaine compétition à laquelle prendra part le club de Rivière-du-Loup aura lieu à La Pocatière les 8, 9 et 10 mars. N'hésitez pas à venir les encourager.