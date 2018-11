Un timbre de Postes Canada rend hommage aux pompiers canadiens

Postes Canada a dévoilé, en septembre, un timbre qui rend hommage aux pompiers de tout le pays, dont les compétences et le courage sauvent des vies en plus de protéger la propriété et l’environnement.

Peu de situations d’urgence provoquent un sentiment aussi puissant de danger immédiat qu’un incendie qui se déclare chez nous ou dans notre collectivité ou encore le fait d’être blessé et coincé dans un véhicule après une grave collision. Lors de situations dans lesquelles la plupart des gens paniquent, les pompiers arrivent bien équipés et formés pour intervenir comme une équipe unie.

Capables de répondre aux urgences à tout moment, ils font beaucoup plus qu’éteindre des incendies et extirper des personnes d’immeubles en flammes; ils fournissent aussi des services médicaux d’urgence et effectuent de difficiles manœuvres de sauvetage et de désincarcération. Ils interviennent en cas d’accidents de voiture, de surdoses, d’urgences liées à des matières dangereuses et d’autres situations potentiellement mortelles. De plus, ils rendent le Canada plus sécuritaire en sensibilisant la population au sujet de la prévention des incendies, en enquêtant sur les incendies et en faisant respecter les codes de prévention des incendies.

Localement, une reproduction du timbre a été remise par le chef de zone locale chez Postes Canada, Jean-François Gignac, au Service de sécurité incendie de L’Isle-Verte et à la famille de Carmel Moreault à Témiscouata-sur-le-Lac.

Postes Canada et les designers du timbre ont consulté l’Association canadienne des chefs de pompiers, dont les membres représentent environ 3 500 services des incendies de partout au pays, afin de s’assurer que le timbre illustre fidèlement les pompiers.

Les timbres sont en vente à postescanada.ca et dans les bureaux de poste à l’échelle du pays.