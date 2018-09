Camp d'entrainement pour les 3L

C’est vendredi soir, entre 21 h 30 et 23 h 25, qu’a débuté le camp d’entraînement des 3L de Rivière-du-Loup. Près de 30 joueurs étaient sur place afin de se disputer un poste avec la formation louperivoise et de montrer leur savoir-faire à l’état-major.

Les joueurs d’avant présents étaient : Raphaël Bussières, Marc-André Tourigny, Michaël Rhéaume, Keven Veilleux, Janick Asselin, Nicolas Corbeil, Maxime Villemaire, Pier-Olivier Grandmaison, Gabriel Slight, Samuel Levesque, Raphaël Corriveau, Yann Poirier, Antoine Guimond, Jonathan Doucet, Jean-Philip Chabot et Jason Bérubé.

Du côté des défenseurs, les partisans ont pu évaluer, pour une première fois cette saison, Alexandre Drapeau, Simon Danis-Pépin, Francis Meilleur, Alexandre Côté, Michaël Ward, William Lacasse, Michaël Novosad et Éric David.

Les gardiens présents sont Loïc Lacasse, Guillaume Decelles et Jari Pelletier.

MATANE

Samedi avant-midi, entre 10 h et midi, les joueurs étaient de retour sur la glace du Centre Premier Tech et ont participé à différents exercices devant le directeur général Karl Boucher et les entraineurs Simon Turcot et Guillaume Caron. Une quinzaine de partisans étaient également sur place.

Les joueurs prendront ensuite la route de Matane où ils retrouveront le Cool-Fm de Saint-Georges en soirée (19 h) pour une partie hors-concours.

Puis, dimanche, entre midi et 14h 30, l’organisation organisera un tournoi 3 contre 3 à Saint-Pascal. C'est à ne pas manquer!