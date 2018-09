Cécile Dionne Lebrun a fêté ses 100 ans

C’est le samedi 8 septembre qu’on a souligné les 100 ans de Madame Cécile Dionne Lebrun et les 90 ans de Mesdames Béatrice Desrosiers Thériault et Ghislaine Roy Dubé. Celles-ci étaient entourées de parents et amis.

Plus de 150 personnes étaient présentes dont Jacques Daniel Boucher, prêtre et Daniel Boucher, maire de Biencourt. Ces dames ont reçu plein d’amour et de tendresse.

On a également profité de ce grand rassemblement pour y souligner plus de 50 ans de bénévolat de l’organiste Eugène Dionne. Gérald Dionne, président de fabrique lui a lu un hommage et Claudette Tremblay, marguillère lui a remis une plaquette.

«Bonne santé à nos trois doyennes et beaucoup de bonheur à notre organiste à la retraite», a-t-on conclu.