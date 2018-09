Les risques des brosses métalliques pour barbecue

Des millions de Canadiens aiment faire cuire les aliments sur leur barbecue. À force d'être utilisées, les brosses métalliques dont beaucoup de gens se servent pour nettoyer l'appareil perdent de leurs poils. S'ils sont ingérés, ces derniers peuvent causer de graves problèmes de santé.

Une brosse à BBQ est un article de maison courant servant à nettoyer les grilles d’un barbecue, mais il peut arriver à l’occasion que des filaments se détachent de la brosse et restent collés sur la grille, puis adhèrent aux aliments pendant la cuisson et soient consommés sans que personne s’en aperçoive. Par conséquent, il est maintenant reconnu par Santé Canada que ce produit présente un risque pour la santé et la sécurité.

Les poils métalliques peuvent effectivement se retrouver dans les aliments et causer des blessures à l’œsophage ou à l’intestin. Dans la plupart des cas de blessures liées aux brosses à BBQ, un filament s'était logé dans les voies respiratoires ou le tract digestif des victimes.

Pour réduire au minimum les risques associés aux brosses métalliques pour barbecue, il est recommandé :

d'inspecter régulièrement votre brosse pour détecter tout signe d'usure;

de vérifier s'il y a des poils sur les grilles ou les aliments cuits;

de remplacer périodiquement votre brosse pour éviter les problèmes liés à l'usure;

de cesser d'utiliser votre brosse si des poils s'en détachent ou restent collés à la grille.

Vous êtes invités à signalez les incidents liés aux brosses métalliques pour barbecue à Santé Canada et au magasin où vous l’avez achetée.