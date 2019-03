Favoriser la saine alimentation : des initiatives pour s’inspirer au KRTB

C’est à l’occasion d’une Journée régionale de réflexion sur la saine alimentation que la Table intersectorielle en saines habitudes de vie (TIR-SHV) COSMOSS a lancé une série de 15 portraits d’initiatives favorisant la saine alimentation, dont 7 sont en provenance des MRC du KRTB.

Présents à l’évènement, les organismes instigateurs de ces actions en ont profité pour partager les éléments de réussite et les défis de ces projets qui vont de la mise en place de cuisines collectives à la récupération de denrées, en passant par des démarches municipales nourricières. «Ces initiatives intègrent plusieurs éléments d’un système alimentaire durable. Elles sont portées par des gens passionnés qui ont à cœur de rendre accessibles les aliments sains et de faciliter les liens entre la production et la consommation. Par ces portraits, nous souhaitons inspirer d’autres actions collectives favorisant l’accès à une saine alimentation», précise Julie Desrosiers, agente de planification, de programmation et de recherche au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent et coordonnatrice de la TIR-SHV COSMOSS.

Du démarrage à la mise en œuvre en passant par les apprentissages réalisés, ces portraits visent à informer des groupes ou organisations interpelés par le défi de l’accès à la saine alimentation. Simples et concis, ils sont présentés sous forme de fiches à consulter sur le site Web de COSMOSS au www.cosmoss.qc.ca : La manne rouge, je récolte! de Rivière-du-Loup; Frigo communautaire libre-service / Moisson Vallée; La Ferme de la dérive de la région de Rimouski; Les fruits partagés / Moisson Rimouski-Neigette; Groupe d’achat de viande / MRC de Rivière-du-Loup; La boîte fraicheur / Moisson Kamouraska; Le Collectif Lèche-babine / UQAR; Le Parc Croc-Nature / La Brigade verte de Saint-Simon; Plan d’agriculture urbaine / MRC de Rimouski-Neigette; Les pouces d’Octave / Corporation de développement économique de Saint-Octave-de-Métis; Récupération alimentaire en Matanie / La Cuisine collective de la région de Matane; Serre-vie Cabano; Groupe Slaquaponie – Cégep de Rimouski; Culture maraichère dans l’église de Saint-Pacôme – Les Jardins du Clocher; Municipalité nourricière de Sainte-Rita / Les Jardins Rita de Cascia.