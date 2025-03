Rappel de coussins, nids et dormeuses Zoomie Kids et VEVOR

Santé Canada procède au rappel de coussins, nids et dormeuses pour bébé, nourrisson et nouveau-né Zoomie Kids et VEVOR en raison de risques de chute et de coincement, ce 28 mars.

Santé Canada a déterminé que ces produits ne sont pas conformes au Règlement sur les lits d’enfant, berceaux et moïses au Canada, créant ainsi un risque de chute et de coincement.

Santé Canada rappelle aux parents et aux personnes responsables des enfants que l'endroit le plus sûr pour le sommeil d'un bébé est sur le dos, sur une surface ferme et plate prévue pour le sommeil. Des renseignements sur la façon d'assurer la sécurité d’un bébé pendant son sommeil sont également fournis dans un autre document de Santé Canada intitulé Créer un environnement de sommeil sécuritaire pour bébé.

En date du 20 mars 2025, l’entreprise n’avait reçu aucun rapport d’incident ni de blessure au Canada.

Pour consulter la liste des produits affectés, cliquez ici.

CE QU’IL FAUT FAIRE

Les consommateurs devraient cesser immédiatement d’utiliser les coussins, nids et dormeuses pour bébé, nourrisson et nouveau-né Zoomie Kids et VEVOR et les mettre au rebut.

Pour obtenir de plus amples renseignements, les consommateurs peuvent communiquer en tout temps par téléphone 1-833-574-5006, par courriel à [email protected], ou consulter le site Web de l’entreprise.

Conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est interdit de redistribuer, de vendre ou même de donner les produits rappelés au Canada.

Santé Canada incite les consommateurs à signaler tout incident touchant la santé ou la sécurité lié à ce produit ou à tout autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation.