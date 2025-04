Santé Canada procède au rappel de jouets de dentition Rosaires et Dizaines en silicone chews Life en raison d’un risque d’étouffement, ce 22 avril.

Le présent rappel vise les jouets de dentition Chews Life Silicone Rosary and Decade, notamment les modèles Assisi, Little Flower, God's Grace, Cecilia, John the Baptist et Divine Mercy, ainsi que les jouets de dentition Chews Life Silicone Decades, notamment les modèles Genesis, Maccabees, Ester, Wisdom, Divine Mercy, Psalm et Proverbs.

Les jouets de dentition rappelés sont constitués de perles multicolores avec une croix à l'extrémité. Chaque jouet de dentition est muni d'un fermoir de sécurité en deux parties. Le rappel s'applique au lot de produits fabriqués et achetés entre janvier 2024 et avril 2024.

PROBLÈME

Une partie du fermoir à bouton-pression des jouets de dentition peut se détacher, ce qui présente un risque d’étouffement.

En date 17 avril, 2025, l’entreprise n'avait reçu aucun rapport d'incident ou de blessure au Canada.

CE QU’IL FAUT FAIRE

Les consommateurs devraient immédiatement cesser d’utiliser les produits rappelés, les retirer de la portée des enfants et contacter l'entreprise pour obtenir une étiquette d'expédition prépayée afin de renvoyer les jouets de dentition à Chews Life et recevoir les jouets réparés gratuitement.

Pour obtenir de plus amples renseignements, les consommateurs peuvent communiquer avec Chews Life au numéro sans frais 888 742-2276, de 9 h à 19 h HE, du lundi au vendredi, par courriel à [email protected], ou consulter le site Web de l’entreprise l'adresse https://chewslife.com/pages/clasp-recall pour obtenir des informations complémentaires sur la marche à suivre.

Conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est interdit de redistribuer, de vendre ou même de donner les produits rappelés au Canada.

Santé Canada incite les consommateurs à signaler tout incident touchant la santé ou la sécurité lié à ce produit ou à tout autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation.