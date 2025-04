Santé Canada procède au rappel du briquet torche au butane Sondiko en raison d’un risque d’incendie, ce 24 avril.

Le présent rappel vise le briquet au butane Sondiko. Le briquet est noir et argent et porte le numéro de modèle S400. Le CUP est 8011534912235. Ces briquets étaient en vente sur le site Amazon.ca.

PROBLÈME

Le briquet n’est pas doté d’un mécanisme à l’épreuve des enfants, ce qui peut présenter un risque de brûlure grave ou de mort pour les enfants.

En date du 4 avril 2025, aucun incident ni aucune blessure n'avaient été signalés à l'entreprise au Canada et aux États-Unis.

CE QU’IL FAUT FAIRE

Les consommateurs devraient cesser immédiatement d’utiliser le produit rappelé et le retourner pour obtenir un remboursement ou un remplacement.

Pour obtenir de plus amples renseignements, les consommateurs peuvent communiquer avec Shenzhen Caomujie Trading Co. Ltd par courriel à [email protected].

Avis de rappel conjoint de Santé Canada, de la Commission américaine de surveillance des produits de consommation (CPSC) et de Caomujie Trading Co. Ltd.

Conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est interdit de redistribuer, de vendre ou même de donner les produits rappelés au Canada.

Santé Canada incite les consommateurs à signaler tout incident touchant la santé ou la sécurité lié à ce produit ou à tout autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation.