Rappel de bougies APOTHEKE rappelées en raison d’un risque d’incendie

Santé procède au rappel des bougies à trois mèches à la citrouille et au gingembre APOTHEKE rappelées en raison d’un risque d’incendie.

Le présent rappel vise la bougie à 3 mèches à la citrouille et au gingembre d’APOTHEKE. La bougie est composée de cire de couleur blanche avec une mèche de coton dans un contenant en verre ambré. Les bougies pèsent environ 26 onces et le code de lot CB-240603 se trouve sur l’étiquette sous le contenant en verre. Le numéro du modèle est AP03-PG et son CUP 850046796654.

PROBLÈME

La flamme des produits rappelés peut se propager des mèches à la cire, provoquant des flammes plus importantes que prévu, ce qui présente un risque d’incendie.

En date du 28 février 2025, l’entreprise avait reçu un rapport d’incident avec dommages matériels mineurs au Canada, et aucun rapport de blessure. Aux États-Unis, l’entreprise avait reçu cinq rapports d’incidents avec dommages matériels et un rapport de brûlure mineure.

CE QU’IL FAUT FAIRE

Les consommateurs devraient cesser immédiatement d’utiliser les produits rappelés, vendus entre juin 2024 et janvier 2025 du lot CB-240603. Les consommateurs devraient remplir le formulaire de commentaires sur le produit en ligne à l’adresse https://apothekeco.com/pages/candlerecall pour recevoir un crédit ou un remboursement.

Les consommateurs peuvent également écrire à [email protected], et ils recevront une réponse du service à la clientèle leur demandant un reçu ou une photo de la bougie et une photo de la date sur une feuille de papier. Vous pouvez également joindre le service à la clientèle au 718 596-1534, entre 9 h et 17 h (HNE), du lundi au vendredi.

Avis de rappel conjoint de Santé Canada, de la Commission américaine de surveillance des produits de consommation (CPSC) et de APOTHEKE.

Conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est interdit de redistribuer, de vendre ou même de donner les produits rappelés au Canada.

Santé Canada incite les consommateurs à signaler tout incident touchant la santé ou la sécurité lié à ce produit ou à tout autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation.