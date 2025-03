Rappel du baudrier Vision de Black Diamond

Santé Canada procède au rappel de cuisinières électriques LG autonomes et encastrables en raison d’un risque d’incendie, ce 26 février. Le présent rappel vise les cuisinières électriques LG autoportantes et encastrables avec surface à cinq éléments et boutons montés à l’avant. Les cuisinières sont en acier inoxydable et de couleur noir et ont ...