Rappel de cuisinières électrique LG autonomes et encastrables

Santé Canada procède au rappel de cuisinières électriques LG autonomes et encastrables en raison d’un risque d’incendie, ce 26 février.

Le présent rappel vise les cuisinières électriques LG autoportantes et encastrables avec surface à cinq éléments et boutons montés à l’avant. Les cuisinières sont en acier inoxydable et de couleur noir et ont une largeur de 76,2 cm (30 pouces). Le numéro de modèle est indiqué sur les cuisinières à l’intérieur de la porte du four ou du tiroir de rangement situé au bas du four. Les numéros de modèle et de série suivants sont inclus dans ce rappel.

Pour consulter la liste des produits affectés, cliquez ici.

PROBLÈME

Les boutons montés à l’avant des cuisinières visées par ce rappel peuvent être activés par un contact accidentel avec des personnes ou des animaux domestiques, ce qui présente un risque d’incendie.

En date du 12 février 2025, l’entreprise avait reçu 8 rapports d’incidents et 2 rapports de blessures incluant une coupure mineure et une brûlure mineure au Canada.

CE QU’IL FAUT FAIRE

Les consommateurs devraient communiquer immédiatement avec LG Electronics Canada, Inc. pour obtenir une étiquette d'avertissement gratuite et des instructions au sujet du positionnement de celle-ci. Les consommateurs peuvent continuer à utiliser leur cuisinière en attendant de recevoir l'étiquette d'avertissement gratuite et les instructions.

Pour obtenir de plus amples renseignements, les consommateurs peuvent communiquer avec LG Electronics Canada, Inc. par téléphone au 1-888-542-2623, entre 8h00 et 21h00 (HNE), ou par courriel à [email protected], ou consulter le site Web de l’entreprise.

Conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est interdit de redistribuer, de vendre ou même de donner les produits rappelés au Canada.

Santé Canada incite les consommateurs à signaler tout incident touchant la santé ou la sécurité lié à ce produit ou à tout autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation.