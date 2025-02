Rappel : des doigts amputés par des glacières

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Alimentation J.P Labonté & Fils inc., située au 451, rue Principale, à Pohénégamook, avise la population de ne pas consommer les unités de saumon fumé vendues jusqu'au 20 janvier 2025, et ce, au-delà de 14 jours suivant la date ...