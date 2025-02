Rappel de bâtonnets de dentition Croque-douceur

Santé Canada procède au rappel de certains gants et mitaines MEC rappelés en raison d’un risque de moisissures. Le présent rappel vise certaines mitaines MEC pour les enfants et les jeunes et certains gants pour les adultes. Le numéro de modèle et le numéro de commande (PO) se trouvent sur l’étiquette à l’intérieur de la mitaine et du gant de la ...