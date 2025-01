Rappel de certaines unités de saumon fumé

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Alimentation J.P Labonté & Fils inc., située au 451, rue Principale, à Pohénégamook, avise la population de ne pas consommer les unités de saumon fumé vendues jusqu'au 20 janvier 2025, et ce, au-delà de 14 jours suivant la date d'emballage.

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Le produit était emballé sous vide dans une pochette de plastique transparent et était vendu à l'état réfrigéré.

L'exploitant a convenu avec le MAPAQ de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer s'il a été emballé depuis plus de 14 jours. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Même si le produit visé ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, sa consommation peut représenter un risque pour la santé. En effet, lorsque le poisson fumé est vendu réfrigéré, des mesures de prévention obligatoires doivent être prises quant au type d'emballage et à la durée de conservation.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.