Rappel de chou frisé en raison de la bactérie Salmonella

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec le détaillant Super C, situé au 465, boulevard Saint-Germain, à Rimouski ouest, avise la population de ne pas consommer du bœuf haché préparé et vendu dans l’établissement, car il pourrait contenir des particules de métal en raison d'un possible bris ...