Rappel de bœuf haché préparé au Super C de Rimouski ouest

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec le détaillant Super C, situé au 465, boulevard Saint-Germain, à Rimouski ouest, avise la population de ne pas consommer du bœuf haché préparé et vendu dans l’établissement, car il pourrait contenir des particules de métal en raison d'un possible bris d'équipement.

Une présence possible de particules de métal peuvent se retrouver dans du bœuf haché mi-maigre préparé et vendu spécifiquement au Super C de Rimouski ouest. Tous les formats de paquets emballés et étiquetés du 29 novembre 2024 sont concernés.

Le produit était emballé dans une barquette de styromousse recouverte d'une pellicule de plastique transparent. Le produit était vendu à l'état réfrigéré.

L'exploitant a convenu avec le MAPAQ de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter.

Il est à noter qu'une plainte associée à cet aliment a été signalée au MAPAQ.