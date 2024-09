Rappel de moïses 3 en 1

Santé Canada a émis un rappel le 12 septembre afin de mettre en garde la population que les moïses 3 en 1, couchette de chevet pour bébé et lit d’enfant à hauteurs réglables à 5 niveaux de Gymax peuvent présenter des risques de coincement et d’étouffement. En date du 3 septembre, aucun incident ni aucune blessure n’avaient été signalés à l’entreprise au Canada.

Le présent rappel vise le moïse 3 en 1, couchette de chevet pour bébé et lit d’enfant à hauteurs réglables à 5 niveaux de Gymax. Les produits possèdent une barre latérale amovible et une fonction de réglage en hauteur avec cinq niveaux.

Les modèles beige (GYM10480), gris (GYM10481) et rose (GYM10482) sont touchés.

PROBLÈME

Les produits ne répondent pas aux exigences du Règlement sur les lits d'enfant, berceaux et moïses du Canada. Plus précisément, la surface de sommeil du moïse présente un angle d'inclinaison supérieur à 7 degrés, ce qui présente un risque de coincement et d'étouffement pour l'enfant.

Santé Canada rappelle aux parents et aux personnes responsables des enfants que l'endroit le plus sûr pour le sommeil d'un bébé est sur le dos, sur une surface ferme et plate prévue pour le sommeil. Des renseignements sur la façon d'assurer la sécurité d’un bébé pendant son sommeil sont également fournis dans un autre document de Santé Canada intitulé Créer un environnement de sommeil sécuritaire pour bébé.

CE QU’IL FAUT FAIRE

Les consommateurs devraient cesser immédiatement d’utiliser les produits rappelés et communiquer avec Gymax LLC pour obtenir un remboursement.

Pour obtenir de plus amples renseignements, les consommateurs peuvent communiquer avec Gymax LLC par courriel à [email protected].

Conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est interdit de redistribuer, de vendre ou même de donner les produits rappelés au Canada.

Santé Canada incite les consommateurs à signaler tout incident touchant la santé ou la sécurité lié à ce produit ou à tout autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation.