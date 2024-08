Rappel de jouet pour gonfler des ballons

Santé Canada a émis un rappel le 19 aout afin de mettre en garde la population que le jouet pour gonfler des ballons Geilipo peut présenter un risque chimique.

Le présent rappel vise les jouets servant à gonfler des ballons de marque Geilipo vendus sur le site Web de SHEIN Canada. Ces jouets sont constitués d’un mélange de solvants se trouvant dans un tube et de courtes pailles en plastique dans lesquelles souffler.

L’enfant peut former des ballons ou des bulles en faisant sortir lentement du tube une boule du mélange et en la collant au bout de la paille. L’enfant souffle ensuite dans la paille pour créer une bulle. Les jouets pour gonfler des ballons Geilipo sont livrés avec 3 tubes de couleurs assorties et 3 pailles jaunes.

PROBLÈME

Les ensembles de gonflage de ballons pour enfants sont interdits au Canada.

Le problème de sécurité réside dans le fait qu’en soufflant pour former les ballons, l’enfant risque d’inhaler les vapeurs des solvants présents. Si les enfants soufflent pour former ce type de ballons contenant des solvants pendant des périodes prolongées, ils peuvent présenter des symptômes précoces de dépression ou dysfonctionnement du système nerveux central, notamment l’euphorie, des hallucinations, des vertiges et des difficultés à coordonner leurs mouvements volontaires. Une exposition prolongée peut entraîner des symptômes plus graves, notamment des contractions musculaires, une perte de conscience et le coma.

En date du 8 août 2024, l’entreprise n'avait reçu aucun rapport d’incident ni de blessures au Canada.

CE QU’IL FAUT FAIRE

Les consommateurs devraient cesser immédiatement d’utiliser les jouets pour gonfler des ballons Geilipo faisant l’objet du rappel et les éliminer conformément aux directives en matière de déchets dangereux. Les consommateurs peuvent communiquer avec SHEIN Canada pour obtenir un remboursement.

Pour obtenir de plus amples renseignements, les consommateurs peuvent communiquer avec SHEIN Canada en accédant au portail du service à la clientèle à l’adresse https://ca.shein.com.

Conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est interdit de redistribuer, de vendre ou même de donner les produits rappelés au Canada.

Santé Canada incite les consommateurs à signaler tout incident touchant la santé ou la sécurité lié à ce produit ou à tout autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation.