Rappel d’ensembles de pyjamas deux pièces pour enfants

Santé Canada a émis un rappel le 14 aout afin de mettre en garde la population que les ensembles de pyjamas deux pièces pour enfants comportant un haut à manches courtes et un pantalon court de marque JUVENNO KIDS peuvent présenter des risques d’inflammabilité.

Le présent rappel vise les ensembles de pyjamas pour enfants de marque JUVENNO KIDS vendus dans les couleurs champagne, violet pâle et pêche. Le pyjama se compose d’un haut boutonné à manches courtes et d’un pantalon court assorti. Toutes les couleurs ont des bordures blanches sur les manches, le col et la poche de la chemise, ainsi qu’une patte de boutonnage sur la couture centrale de la chemise, l’ourlet de la chemise et l’ourlet du pantalon court.

Une étiquette permanente est fixée au vêtement. La face avant indique la taille du vêtement et comprend la mention «100 % polyester». Les instructions de lavage et la mention «MADE IN CHINA» se trouvent sur la face arrière de l’étiquette.

PROBLÈME

Les ensembles de pyjamas deux pièces pour enfants JUVENNO KIDS rappelés ne répondent pas aux normes d’inflammabilité applicables aux vêtements de nuit pour enfants et présentent donc un risque de brûlures.

S’ils sont amples, les vêtements de nuit pour enfants peuvent entrer en contact avec un élément de cuisinière, une bougie, une allumette ou une source d’incendie. S’ils s’enflamment, ils brûlent rapidement et l’enfant risque de subir des brûlures corporelles graves et étendues.

En date du 7 août 2024, l’entreprise n’avait reçu aucun rapport d’incident ou de blessure au Canada.

CE QU’IL FAUT FAIRE

Les consommateurs devraient cesser immédiatement d’utiliser les produits rappelés, les détruire e les coupant en deux et les éliminer. Pour recevoir un remboursement complet, il faut envoyer à JUVENNO KIDS une photo du produit détruit.

Pour obtenir de plus amples renseignements, les consommateurs peuvent communiquer avec JUVENNO KIDS par courriel à [email protected] ou envoyer un message à JUVENNO KIDS par le centre d’aide de Temu.

Conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est interdit de redistribuer, de vendre ou même de donner les produits rappelés au Canada.

Santé Canada incite les consommateurs à signaler tout incident touchant la santé ou la sécurité lié à ce produit ou à tout autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation.

Ce rappel est également affiché sur le site du Portail global de l'OCDE sur les rappels de produits, qui présente d’autres renseignements sur les rappels de produit de consommation internationaux.