Rappel de plaques murales de prise de courant

Santé Canada procède au rappel des paquets de figurines Mickey et ses amis de «Fisher-Price Little People» en raison d’un risque d’étouffement. Le présent rappel vise les figurines de Donald Duck et de Daisy Duck qui ont été vendues dans le paquet de figurines Mickey et ses amis de « Fisher-Price Little PeopleMD ». Seules les figurines de Donald ...