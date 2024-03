Rappel du paquets de figurines Mickey et ses amis de «Fisher-Price Little People»

Santé Canada procède au rappel des paquets de figurines Mickey et ses amis de «Fisher-Price Little People» en raison d’un risque d’étouffement.

Le présent rappel vise les figurines de Donald Duck et de Daisy Duck qui ont été vendues dans le paquet de figurines Mickey et ses amis de « Fisher-Price Little PeopleMD ». Seules les figurines de Donald Duck et de Daisy Duck présentent un risque d’étouffement.

La figurine de Donald Duck porte une chemise bleue à fines rayures jaunes, un chapeau bleu et noir et un nœud papillon rouge. La figurine de Daisy Duck porte une chemise violet clair, un collier et un bracelet turquoise, des chaussures roses et un nœud à cheveux rose. Les deux figurines ont les bras tendus et mesurent environ 7 cm (2,75 po) de haut.

Les figurines de Donald Duck et de Daisy Duck ont été vendues au Canada dans un paquet de figurines portant le numéro de modèle HPJ88. Le numéro de modèle figure sous les pieds de Dingo.

PROBLÈME

Les têtes des figurines de Donald Duck et de Daisy Duck peuvent se détacher pendant l’utilisation, ce qui présente un risque d’étouffement.

En date du 21 mars 2024, l'entreprise n'avait reçu aucun rapport relativement à un produit s’étant détaché ou de blessure au Canada. Aux États-Unis, l'entreprise avait reçu 3 rapports de détachement de la tête des figurines Donald Duck ou Daisy Duck. Aucune blessure n'avait été signalée.

CE QU’IL FAUT FAIRE

Les consommateurs devraient cesser immédiatement d’utiliser les figurines de Donald Duck et de Daisy Duck et communiquer avec Mattel pour obtenir un remboursement en suivant les étapes ci-dessous.

Rendez-vous sur le site Web www.service.mattel.com, puis cliquez sur «Recalls & Safety Alerts» (rappels et avis de sécurité) pour obtenir des instructions sur la manière de recevoir une étiquette de retour prépayée par courriel de la part de Mattel en vue de renvoyer les figurines de Donald Duck et de Daisy Duck.

Dès réception des deux figurines rappelées, Mattel enverra un remboursement aux consommateurs.

Pour obtenir de plus amples renseignements, les consommateurs peuvent communiquer avec Mattel par téléphone au 1-855-853-6224 , 9h a 18h HNE lundi au vendredi, ou consulter le site Web de l’entreprise.

Avis de rappel conjoint de Santé Canada, de la Commission américaine de surveillance des produits de consommation (CPSC) et de Mattel Canada.

Conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est interdit de redistribuer, de vendre ou même de donner les produits rappelés au Canada.

Santé Canada incite les consommateurs à signaler tout incident touchant la santé ou la sécurité lié à ce produit ou à tout autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation.

Ce rappel est également affiché sur le site du Portail global de l'OCDE sur les rappels de produits, qui présente d’autres renseignements sur les rappels de produit de consommation internationaux.