Rappel de salade hachée en raison de la bactérie Salmonella

Santé Canada a émis un rappel le 20 février concernant de la salade hachée Maïs de rue mexicain de marque Taylor Farms en raison de la bactérie Salmonella

PROBLÈME

Le produit visé fait l'objet d'un rappel auprès du marché parce que ce produit pourrait être contaminé par la bactérie Salmonella. Le produit touché est la salade hachée Maïs de rue mexicain de marque Taylor Farms de format 329 g, meilleur avant le 21 février 2024 (CUP 0 30223 06139 7).

CE QU’IL FAUT FAIRE

Il faut vérifier si on détient le produit visé par le rappel. Il ne faut pas consommer, utiliser, vendre, servir ou distribuer le produit. Ce dernier doit être jeté ou rapporté au lieu où il a été acheté.

Les aliments contaminés par la bactérie Salmonella ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même rendre malade. Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent contracter des infections graves et parfois mortelles. Chez les personnes en bonne santé, la salmonellose peut se manifester par des symptômes de courte durée comme la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée. La salmonellose peut entraîner des complications à long terme, notamment une forme grave d’arthrite.

Les personnes qui croient avoir été malades après avoir consommé le produit visé doit communiquer avec son fournisseur de soins de santé.