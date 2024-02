Rappel d’aspirateurs-balais à main en raison d’un risque d’incendie

Santé Canada a émis un rappel le 1er février concernant des aspirateurs-balais à main Multi Reach(MD) de BISSELL(MD) rappelé en raison d'un risque d'incendie.

Le présent rappel vise certains modèles d’aspirateurs-balais à main Multi ReachMD de BISSELLMD. La mention «Multi Reach» figure sur la partie de l'aspirateur qui est tenue avec la main. Les couleurs des aspirateurs varient. Le numéro de modèle se trouve sur l'étiquette d'évaluation du produit et est visible lorsque l’on enlève le réceptacle à poussières. Voici tous les modèles touchés ainsi que leurs numéros CUP : 1985 (011120234978), 1985C (011120239010), 2151 (011120237801), 21518 (00011120243550) et 2151C (011120239928).

PROBLÈME

Le bloc-batterie de l'aspirateur peut surchauffer et dégager de la fumée, ce qui présente un risque d'incendie.

En date du 17 janvier 2024, l'entreprise avait reçu un rapport d'étincelles provenant d'un bloc-batterie et de surchauffe de celui-ci ayant entraîné une brûlure mineure au Canada. Aux États-Unis, l'entreprise a reçu 16 rapports indiquant que de la fumée et une odeur de brûlé se dégageaient des aspirateurs. Six de ces rapports ont fait état d'un incendie du bloc-batterie. Dans trois cas, cela a entraîné des dommages matériels mineurs, et dans un cas, des brûlures mineures.

CE QU’IL FAUT FAIRE

Les consommateurs devraient cesser immédiatement d'utiliser les aspirateurs rappelés et communiquer avec BISSELL pour obtenir des instructions sur la marche à suivre pour décharger la batterie et recevoir un produit de remplacement gratuit.

Pour obtenir de plus amples renseignements, les consommateurs peuvent communiquer avec BISSEL par téléphone sans frais au 1 855 739-1702, de 9 h à 21 h HNE, du lundi au vendredi et de 9 h à 20 h HNE le samedi, ou consulter le site Canada.BISSELL.com/recall pour obtenir de plus amples renseignements sur le produit de remplacement gratuit.

Conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est interdit de redistribuer, de vendre ou même de donner les produits rappelés au Canada.

Santé Canada incite les consommateurs à signaler tout incident touchant la santé ou la sécurité lié à ce produit ou à tout autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation.

Ce rappel est également affiché sur le site du Portail global de l'OCDE sur les rappels de produits, qui présente d’autres renseignements sur les rappels de produit de consommation internationaux. Il a été publié conjointement avec la Commission américaine de surveillance des produits de consommation (CPSC) et de BISSELL Canada Corporation.