Rappel de «100% Fresh Enoki Mushrooms» de marque O’Ya hoho

Santé Canada procède au rappel de diverses fixations de ski de marque Armada, Atomic et Salomon en raison de risque de chute. Le présent rappel vise diverses fixations de ski de marque Armada, Atomic et Salomon fabriquées entre le 1er mai 2022 et le 31 mars 2023. PROBLÈME Le composant de la pointe des fixations de ski concernées peut se ...