Diverses fixations de ski de marque Armada, Atomic et Salomon rappelées

Santé Canada procède au rappel de diverses fixations de ski de marque Armada, Atomic et Salomon en raison de risque de chute.

Le présent rappel vise diverses fixations de ski de marque Armada, Atomic et Salomon fabriquées entre le 1er mai 2022 et le 31 mars 2023.

PROBLÈME

Le composant de la pointe des fixations de ski concernées peut se rompre, et la chaussure de ski risque de se détacher du ski. La défaillance de ce composant peut entraîner une perte de contrôle, une chute ou des blessures.

En date du 30 octobre 2023, l'entreprise avait reçu 6 rapports d'incidents et aucun rapport de blessures au Canada. Aux États-Unis, l'entreprise avait reçu 2 rapports d'incidents et aucun rapport de blessures.

CE QU’IL FAUT FAIRE

Les consommateurs devraient cesser immédiatement d’utiliser les produits rappelés et se rendre chez un revendeur agréé Armada, Atomic ou Salomon. Un revendeur agréé sera en mesure de déterminer la date de fabrication du produit.

Pour obtenir de plus amples renseignements, les consommateurs peuvent communiquer avec le service à la clientèle d’Amer Sports Canada Inc. par téléphone au 1-888-433-0208 (Canada), 1-833-944-1062 (États-Unis). Les consommateurs peuvent également envoyer un courriel au service à la clientèle à [email protected], [email protected] et [email protected]. Pour obtenir de plus amples renseignements, les consommateurs peuvent visiter les sites web des marques Armada, Atomic, et Salomon.

Avis de rappel conjoint de Santé Canada, de la Commission américaine de surveillance des produits de consommation (CPSC) et de Armada, Atomic et Salomon.

Conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est interdit de redistribuer, de vendre ou même de donner les produits rappelés au Canada.

Santé Canada incite les consommateurs à signaler tout incident touchant la santé ou la sécurité lié à ce produit ou à tout autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation.

Ce rappel est également affiché sur le site du Portail global de l'OCDE sur les rappels de produits, qui présente d’autres renseignements sur les rappels de produit de consommation internationaux.