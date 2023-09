Rappel de diverses marques de boissons énergisantes contenant de la caféine

Santé Canada a émis un rappel le 25 aout concernant les chaufferettes de garage portatives Mastercraft, Profusion Heat, Prestige et Matrix rappellées en raison de risques d'incendie et de brulures Le présent rappel met en cause les chaufferettes de garage portatives de 4 800 W et de 240 V Mastercraft, Profusion Heat, Prestige et Matrix. Les ...