Santé Canada a émis un rappel le 25 aout concernant les chaufferettes de garage portatives Mastercraft, Profusion Heat, Prestige et Matrix rappellées en raison de risques d'incendie et de brulures

Le présent rappel met en cause les chaufferettes de garage portatives de 4 800 W et de 240 V Mastercraft, Profusion Heat, Prestige et Matrix. Les produits rappelés ont le numéro de dossier de certification Intertek (ETL) 3153457. Le numéro de modèle, le numéro de dossier de certification et la date de fabrication en format MM-AA se trouvent sur l'étiquette collée à l'arrière de la chaufferette.

EN RÉSUMÉ

Produits visés : Chaufferettes de garage portatives Mastercraft, Profusion Heat, Prestige et Matrix

Problème : Risque de brûlure et risque d’incendie

Ce qu’il faut faire : cesser d'utiliser le produit rappelé et le rapporter au magasin pour se faire donner un crédit à utiliser ou pour obtenir un autre.

PROBLÈME

Les chaufferettes rappelées pourraient surchauffer, ce qui pourrait causer des brûlures et un incendie.

En date du 17 août 2023, H.E. Industrial Ltd. a reçu 10 rapports de surchauffe du produit; le produit a pris feu à 3 reprises et a endommagé des biens matériels au Canada. Aucune blessure n'a été signalée.

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

Les consommateurs devraient immédiatement cesser d’utiliser les produits rappelés et les retourner au lieu d'achat pour obtenir un crédit en magasin ou une autre chaufferette. Aucune preuve d'achat n'est nécessaire.

Pour obtenir de plus amples informations, les consommateurs peuvent contacter H.E. Industrial Ltd. par courriel.

Conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est interdit de redistribuer, de vendre ou même de donner les produits rappelés au Canada.

Santé Canada incite les consommateurs à signaler tout incident touchant la santé ou la sécurité lié à ce produit ou à tout autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation.